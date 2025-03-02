Adalet Bakanlığı, nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirdi. e-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 işlem ise, noterliğe gidilmeden yapıldı.ANKARA (İGFA) - Noterlik hizmetleriyle ilgili istatistikleri paylaşan Adalet Bakanı Yılamz Tunç, noterlerin toplumsal barışa da katkı sunduğunu belirterek, 2024 yılında 40 yeni noter ihdas edildiğini açıkladı.

Noterlik hizmetleriyle ilgili sosyal medya hesabından rakamları paylaşan Bakan Tunç, 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385’e yükselttiklerini, hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldığını duyurdu.

Adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getiren noterlerimizi güçlendirmek, noterlik hizmetlerini geliştirmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. ✅ 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik.✅ 2002 yılında 1.231 olan noterlik sayısını 2 bin… pic.twitter.com/0OU24cvyIP— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 2, 2025

e-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 noterlik işlemi noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Tunç, paylaşımında, "2024 yılında uygulama kapsamında 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz hedef ve faaliyetler doğrultusunda noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.