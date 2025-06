New York Atatürk Korosu, Manhattan’daki The Town School’da düzenlediği konserle Türk müziğini sanatseverlerle buluşturdu. Salonun tamamen dolduğu gecede, izleyiciler unutulmaz bir müzik şölenine tanık oldu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’de Türk müziğini yaşatan New York Atatürk Korosu, Manhattan’daki The Town School’da gerçekleştirdiği konserle büyük beğeni topladı.

Fuat Caner Tokgözol’un müzik direktörlüğünde sahne alan koro, Türk müziğinin sevilen eserlerini başarıyla seslendirerek izleyicileri büyüledi. Etkinlik, her yaştan sanatseverin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Konserin en özel anlarından biri, Atatürk’ün en sevdiği türkülerden “Bir Fırtına Tuttu Bizi”nin izleyicilerle birlikte coşkuyla söylenmesi oldu. Programın sonunda, yakın zamanda vefat eden eski müzik direktörü Nedim Katgı sevgi ve özlemle anıldı.

Etkinliğe New York Atatürk Okulu, NYPD’de görevli Türk polisler, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) yöneticileri ve çok sayıda Türk-Amerikalı katıldı.

Gecenin duygusal zirvesi ise Atatürk Okulu müzik öğretmeni ve koronun kemençe sanatçısı Dila Oktay’a bir öğrencinin çiçek takdim etmesiyle yaşandı. Oktay, bu anlamlı jest karşısında izleyicilerden büyük alkış aldı.

New York Atatürk Korosu, Türk kültürünü ve müziğini ABD’de tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.