Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 62. yılında düzenlediği etkinlikle andı.MANİSA (İGFA) - Harun Ümit Yılmaz’ın anlatıcılığında, Piyanist Dengin Ceyhan ve Tenor Fatih Kayhan’ın müzikleri ile gerçekleştirilen etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın’ın yanı sıra belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Nazım Hikmet’in yaşamı ve eserleri, Harun Ümit Yılmaz’ın anlatımıyla bir kez daha hafızalarda yer etti. Nazım’ın unutulmaz şiirleri müzikle harmanlanarak dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sanatçılar, şairin yalnızca kelimeleriyle değil, melodilere dönüşen dizeleriyle de halkla nasıl bütünleştiğini bir kez daha gösterdi.

Etkinlik boyunca okunan şiirler, anlatım ve müzikle birlikte, şairin mücadele dolu hayatı, barışa, özgürlüğe ve insana olan inancı vurgulandı. Program, Piyanist Dengin Ceyhan eşliğinde, Tenor Fatih Kayhan tarafından seslendirilip hep birlikte söylenen Nazım şarkılarıyla son buldu.

“Şiirler, şairler yaşıyor, Nazım da yaşıyor, hep yaşayacak”

Program sonunda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, “Nazım’ı böyle sıcak serin bir yaz akşamında çiçekler, çocuk sesleri, kuş sesleri, şiirle, müzikle anmak bizim için mutluluk verici. Nazım’la büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Şiirler yaşıyor, şairler yaşıyor; Nazım da yaşıyor, hep yaşayacak” diyerek sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.