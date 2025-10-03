İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsamında Kocaelili kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Merkezlerine üye olan kadınlar, narkotik polislerinin anlattıklarını can kulağıyla dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, Anne Şehir Merkezleri üyelerine “En İyi Narkotik Polisi: Anne” eğitimi verildi. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında madde kullanımının nedenleri anlatıldı. Eğitimde; merak, arkadaş ısrarı, ailevi sorunlar ve kişisel problemler gibi madde kullanımına başlama sebepleri üzerinde duruldu. Uzmanlar, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, tüm aileyi etkilediğini vurguladı.

SOSYAL, PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL BELİRTİLER

Sunumlarda bağımlılığın sosyal belirtileri arasında harcama artışı, evden uzaklaşma, devamlılık sorunları ve sık yalan söyleme gibi durumlar öne çıkarıldı. Psikolojik etkiler arasında ise odaklanamama, dalgınlık ve içe kapanma yer aldı. Fiziksel belirtiler arasında kilo kaybı, gözlerde kanlanma, ağız ve vücutta yaralar, terleme ve titreme gibi sonuçlar katılımcılara aktarıldı.

Yetkililer, ailelerin çocuklarıyla kuracağı sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekerek; ailelere, çocuklarının arkadaş çevresini tanımaları, gelişim özelliklerini bilmeleri, sorumluluk vermeleri, disiplin sağlamaları ve akran zorbalığına karşı doğru tepkileri öğretmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Programda bağımlılıkla mücadelede başvurulabilecek kurumlar da tanıtıldı. “Alo 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma ve Destek Hattı”, “Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)” ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Erişkin ve Çocuk-Ergen Arındırma Merkezleri” hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eğitime katılan Anne Şehir üyeleri, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, verilen bilgilerin hem aile içi iletişimde hem de çocuklarını korumada yol gösterici olduğunu belirterek, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam etmesini istedi.