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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.

Kasım ayı programının detayları ise şöyle;

15 Kasım Cuma
 20:00
 Q Deck
 Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Korkuyorum Anne (Reha Erdem) (Sinema)
16 Kasım Cumartesi
 16:00
 T Atölye
 *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Dr. Strangelove (Söyleşi)
17 Kasım Pazar
 17:00
 H Gölgelik
 Gülmek Yakışır: Barış Balkır (Stand Up)
18 Kasım Pazartesi
 20:00
 Otopark -2
 *Dans Dans Dans!: Swingin Blues (Eğitmen: Işıl Göksu Edeer) (Atölye)
18 Kasım Pazartesi
 19:00
 T Atölye
 *Animasyon 101
19 Kasım Salı
 20:00
 Q Deck
 Endüstrimantal: Balina (Konser)
21 Kasım Perşembe
 19:00
 T Atölye
 *Sinema ve Psikoloji: Zihin, Gerçeklik, Hafıza (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
21 Kasım Perşembe
 19:30
 Otopark -2
 *Sahne Senin: Rinxlaya (Konser)
20:30
 *Yerin Altında: Ağaçkakan (Konser)
22 Kasım Cuma
 20:00
 Q Deck
 Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Karışık Kaset (Tunç Şahin) (Sinema)
23 Kasım Cumartesi
 16:00
 T Atölye
 *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – The Big Lebowski (Söyleşi)
24 Kasım Pazar
 17:00
 H Gölgelik
 Gülmek Yakışır: TuzBiber Tandem (Stand Up)
25 Kasım Pazartesi
 20:00
 Otopark -2
 *Dans Dans Dans!: Tap Dans – Swing İstanbul (Atölye)
25 Kasım Pazartesi
 19:00
 T Atölye
 *Çok Düşünüyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (Söyleşi)
26 Kasım Salı
 20:00
 Q Deck
 Müzede Caz: Tolga Şanlı Trio (Konser)
27 Kasım Çarşamba
 19:00
 H Gölgelik
 Sahne Senin: Sinağrit Baba (Konser)
20:00
 Hava Kararınca: Kesmeşeker (Konser)
28 Kasım Perşembe
 19:00
 T Atölye
 *Sinema ve Psikoloji: Varoluşçuluk ve Karakterin Hikâyeyle İlişkisi (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
20:00
28 Kasım Perşembe
 19:30
 Otopark -2
 *Yerin Altında: Holy Fire Night (Konser)
29 Kasım Cuma
 20:00
 Q Deck
 Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Çatlak (Fikret Reyhan) (Sinema)
30 Kasım Cumartesi
 16:00
 T Atölye
 *Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Toni Erdmann (Konuk: Ayça Çiftçi) (Söyleşi)