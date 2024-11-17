İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.

Kasım ayı programının detayları ise şöyle;