13 Ekim 2009 günü hayata vedan Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı. Daha çok, ünü ülke sınırlarını aşan “Kara Basma İz Olur” türküsü ile tanınan, bıraktığı 25 eseriyle Türk Halk Müziğine önemli katkı sağlayan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyoruz. 2016 yılında Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından onur ödülüne layık görülen Mustafa Ahıskalıoğlu, 2017 yılında ise Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği kültür sohbetlerinde gazeteci Murat Okutmuş'un sunumuyla anılmıştı. TRT ve MESAM'a kayıtlı 25 eseri ile en çok eser sahibi Bayburtlu sanatçı olarak da bilinen Ahıskalıoğlu'nun eserleri şöyle:
1. Kara Basma İz Olur
2. Tiliko
3. Al Yeşil Giyinmiş Sunalar
4. Bir Serçe Vurdum
5. Çalı Koydum Ocağa
6. Bir Taş Attım Çegile
7. Hacı Bey Beylerin Beyi
8. Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)
9. Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)
10. Attım Sandalyeyi
11. Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor
12. Ulu Cami Direk İster
13. Elinde Şiş Var
14. Güzel Al Giyinmiş
15. Şu Bayburtun Dağlarında
16. Hep Esirler Geldi
17. Hükümetin Kapıları Burmalı
18. Kalenin Ardı Bostan
19. Kuşburnunun Kurusu Tarinnam
20. Kemerin Altından Geçtim
21. Koçları Vurdum Dereye
22. Kuşburnu Derde Derman
23. Mendilinde Kar Getir
24. Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine
25. Meyvelerden Üç Meyve Var