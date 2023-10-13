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13 Ekim 2009 günü hayata vedan Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı. Daha çok, ünü ülke sınırlarını aşan “Kara Basma İz Olur” türküsü ile tanınan, bıraktığı 25 eseriyle Türk Halk Müziğine önemli katkı sağlayan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyoruz. 2016 yılında Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından onur ödülüne layık görülen Mustafa Ahıskalıoğlu, 2017 yılında ise Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği kültür sohbetlerinde gazeteci Murat Okutmuş'un sunumuyla anılmıştı. TRT ve MESAM'a kayıtlı 25 eseri ile en çok eser sahibi Bayburtlu sanatçı olarak da bilinen Ahıskalıoğlu'nun eserleri şöyle:

1. Kara Basma İz Olur

2. Tiliko

3. Al Yeşil Giyinmiş Sunalar

4. Bir Serçe Vurdum

5. Çalı Koydum Ocağa

6. Bir Taş Attım Çegile

7. Hacı Bey Beylerin Beyi

8. Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)

9. Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)

10. Attım Sandalyeyi

11. Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor

12. Ulu Cami Direk İster

13. Elinde Şiş Var

14. Güzel Al Giyinmiş

15. Şu Bayburtun Dağlarında

16. Hep Esirler Geldi

17. Hükümetin Kapıları Burmalı

18. Kalenin Ardı Bostan

19. Kuşburnunun Kurusu Tarinnam

20. Kemerin Altından Geçtim

21. Koçları Vurdum Dereye

22. Kuşburnu Derde Derman

23. Mendilinde Kar Getir

24. Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine

25. Meyvelerden Üç Meyve Var