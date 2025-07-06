İstanbul ve Antalya’daki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alınmıştı. Muhittin Böcek, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.İSTANBUL / ANTALYA / ADIYAMAN (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ile ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dün gözaltına alınmıştı.

Yürütülen üç ayrı yolsuzluk soruşturmasında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “suç örgütü kurmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla İstanbul’a getirilmişti.

Bu arada yine dün gelişen olaylar kapsamında Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Soruşturmaların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleştiği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi, dünkü gözaltılar sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak Gebze'de ablasını ziyareti sırasında gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurmuş, "Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin" mesajını vermişti.

Tüm siyasi yaşamı boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettiğini kaydeden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de, her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadığını belirtmişti.

https://twitter.com/avtutdere/status/1941529657892884838

Başkan Tutdere paylaşımında, "Her davranışımı ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım. Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı. Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimizin başında olacağız. Herkese selamlarımı iletiyorum. Moralinizi sakın bozmayın. Tüm çalışma arkadaşlarıma açık çağrımdır; vatandaşlarımızı mağdur etmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı