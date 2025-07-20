Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA), Muğla Kent Ekonomisi Raporu kapsamında kentteki ekonomik aktörleri Ortak Akıl Buluşması’nda bir araya getirdi.MUĞLA (İGFA) - Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıda raporun değerlendirmesi yapılırken, Muğla’nın ekonomik kalkınması için katılımcı ve veri temelli adımlar ele alındı.

Toplantıya Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum Ticaret ve Deniz Ticaret Odaları başkanları ile temsilcileri; Muğla Genç İş İnsanları Derneği ve Esnaf-Sanatkarlar Odası katılım sağladı. Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Okan Tuncel raporun genel çerçevesini sunarken, alt sektörlerin detaylı analizlerinin bir sonraki tasarım sürecinde şekilleneceğini ifade etti.

Başkan Ahmet Aras toplantıda yaptığı konuşmada, Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi vizyonunu anımsatarak “Muğla bizlere bir miras değil emanettir. Bugüne sözümüz, geleceğe karşı sorumluluğumuz” dedi. Muğla’nın yalnızca turizm değil, dijital ve yaratıcı sektörlerde de kendini anlatması gerektiğini vurgulayan Aras, çok paydaşlı yönetişim anlayışının kalkınmada öncelikli olduğunu belirtti.

MUPA Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan ise raporun sadece veri sunmakla kalmadığını, aynı zamanda kolektif karar alma sürecini başlatmak için hazırlandığını ifade etti. Özcan: “Veriyi tutarsan yönünü görürsün” diyerek çalışmaların sürdürülebilir kalkınma odağında şekilleneceğini aktardı.

Toplantı, katılımcıların soruları ve önerileriyle interaktif şekilde devam etti.