Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele için 6 dar alan itfaiye aracı ve 25 yangına ilk müdahale tankerini törenle teslim etti. Başkan Ahmet Aras, “Yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi de yakıyor” dedi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı mücadele kapasitesini artırmak için 6 adet dar alan itfaiye aracı ve 25 adet yangına ilk müdahale tankerini ilçe grup amirliklerine ve mahallelere teslim etti.

Teslim törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Yeni araçlarla birlikte Muğla’daki yangın müdahale tanker sayısı 180’e ulaştı.

DAR ALAN İTFAİYE ARAÇLARI VE TANKERLER

Dar sokaklara erişim için özel tasarlanan 3 ton su kapasiteli 6 dar alan itfaiye aracı, büyük araçların giremediği bölgelerde hızlı ve etkili müdahale sağlayacak. 25 yangına ilk müdahale tankeri ise orman içi yerleşim, geçmiş yangın verileri, itfaiye uzaklığı ve nüfus gibi kriterler gözetilerek 8 ilçeye dağıtıldı.

BAŞKAN ARAS: “TAM TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki yangınlara dikkat çekerek, hayatını kaybeden üç kahraman için başsağlığı diledi.

“Yangınlar sadece ağaçları değil, geleceğimizi ve umudumuzu da yakıyor. İklim kriziyle mücadele bir sınav mevsimi” diyen Başkan Aras, “25 tanker, kırsalda erken müdahale için kritik. İtfaiye, MUSKİ, Fen İşleri ve AKOM ile yaz boyunca teyakkuzdayız. İzinleri iptal ettik, ekiplerimiz 7/24 sahada. Kırsalda yalnız yaşayan yaşlılar için yangın sensörleri kurduk. Tankerlerimiz hayırlı olsun, tüm ekiplerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, şehrimizi ve ülkemizi felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.