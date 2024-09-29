Bursa'da Mudanya Belediyesi, 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası çerçevesinde eşsiz bir doğa yürüyüşü düzenledi.BURSA (İGFA) - “Aktif Ol” (Be Active) sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Mudanya’nın Tirilye Mahallesi'nde Çamlı Kahve ile Kapanca Seyir Terası arasında, 6,7 kilometrelik orta zorluk seviyede yapıldı. Kalp ritmi için, daha uzun ve iyi bir yaşam için binlerce adım atıldı.

Yürüyüş sonrasında Kapanca Limanı'nda Kardiyolog Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli, katılımcılara kalp sağlığı üzerine önemli bilgiler sunarken, eğitmen Arzu Gürsel eşliğinde spor yapıldı.

Programa katılan gönüllüler etkinlik sonunda çevrede yerlere atılan çöpleri temizleyerek çevre temizliğine de farkındalık oluşturdu.