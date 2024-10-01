Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’de 51.Uluslararası Modef Expo İnegöl Mobilya Fuarı yapılan coşkulu açılışla kapılarını yeniden dünyaya açtı. 05 Ekim’e kadar açık kalacak fuarda 140 dolayında firma, sezonun trendini belirleyecek yeni modellerini alım heyetleri ile buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin Mobilya Başkenti İnegöl’ün yeni sezon ürünlerle vitrine çıktığı 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 01 Ekim Salı günü düzenlenen törenle MODEF Fuar alanında açıldı. Sektörde trendi belirleyen İnegöl Mobilyasının vitrine çıktığı fuarın açılış törenine; Bursa ve İnegöl protokolü yoğun katılım gösterdi. İnegöl’de de sektör temsilcileri başta olmak üzere şehrin tüm dinamikleri ve STK temsilcileri ile protokol, bu coşkulu günde İnegöllü mobilyacıların yanında yer aldı.

1.500 YILLIK ÜRETİM SERÜVENİ İLE İNEGÖL MOBİLYASI 51. KEZ DÜNYA PAZARINDA

500 yılı aşkın süredir ağacı sanata dönüştüren ve bu alanda dünya markası haline gelen İnegöl Mobilyasının yarım asırlık fuar tecrübesiyle vitrine çıktığı organizasyonda, 25 bin m2 sergileme alanında 140 dolayında üretici firma yeni sezonun trendini belirleyecek model ve renkleri alım heyetleri ile buluşturuyor. İnegöl Mobilyası, özgün tasarımların yanı sıra kalitesiyle de fuara gelenlerin dikkatini çekiyor.

‘’İNEGÖL OLARAK TÜM SEKTÖRLERİMİZLE TİCARETİ DAHA GÜÇLÜ KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’

Yeni mobilya trendleri ile 51. Kez kapılarını dünyaya açan Uluslararası Modef Expo İnegöl Mobilya Fuarı açılış töreninde konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehirdeki tüm sektörlerle ticaretin daha güçlü konuşulduğunu kaydederek; ‘’ Bugün 51.Uluslararası Mobilya Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı son derece onurluyuz, gururluyuz ve heyecanlıyız. Hazırlıklarını tamamlayan, yeni nesil mobilyaları hazırlayan, fonksiyonel, akıllı, tasarımsal, özgün mimari ile çalışan tüm mobilyacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnegöl’e gelen alım heyetleri yeni trend ürünleri görmüş olacaklar. Alışverişlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl 51.si gerçekleştirilen Mobilya Fuarının serüveni çok daha geçmişe dayanıyor. Özellikle 1.500’lü yıllarda Osmanlı döneminde kadırgalara kereste ve kürek imalatıyla başlayan serüven bugünlere kadar gelmiş durumda. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelişim kaydetmeye devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gereken pek çok konu ve konu başlığının olduğunu ifade ediyoruz. İnegölümüzde mobilyayı da, tarımı da, turizmi de, ticareti de bundan sonrasında da daha güçlü konuşmaya devam edeceğiz. Emeği ve katkısı olan tüm katılımcı ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mobilya Fuarımızın İnegölümüze hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

‘’İNEGÖL İÇİN MOBİLYA BİR YAŞAM BİÇİMİ’’

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’da açılış töreninde kürsüye gelerek değerlendirmelerde bulundu. Fuarın hayırlı olması dileklerini ileten Salman İnegöl için mobilyanın bir yaşam biçimi olduğunu söyleyerek şunları söyledi;‘’Mobilyanın Başkenti İnegöl tabirini yıllardır kullanıyoruz. Özgüven ya da kendini beğenmekle alakası yok. Bu şehir gereklerini yerine getiren bir şehir. Üretimi, tasarımı, istihdamı, ihracat ve ithalatı, birlik ve beraberliğiyle çok önemli işler başarmış bir şehir. İhracat konusunda mobilya endüstrisinin en önemli üretim alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla İnegöl için mobilya bir yaşam biçimi. Diğer bir sloganımız da ‘’bir fuardan fazlası’’. Klasik fuarcılık anlayışının dışında, sadece bu mekanda bu fuar uygulaması yapılmıyor. Şehrin tamamında şölen havasına yansımış durumda. Sadece mobilyacılar değil aynı zamanda İnegöl Köftesinden tutun da lokantalarına, hotel ve turizm alanına kadar şehrimiz bu fuar için önemli bir hazırlık yaptı. Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi ağırlayabilmek adına da gayret edecek ve güzel bir fuar olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 51.Uluslararası Mobilya Fuarımızın şehrimize ve üreticimize hayırlı olmasını diliyorum.

“İNEGÖL, TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞ BİR İLÇE”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Ticaretin, sanayinin, üretimin, ihracatın merkezindesiniz. Mobilyanın başkentindesiniz. İnegöl’ümüz 1.8 milyar dolar ekonomik büyüklük, 1.5 milyar dolar ihracat, 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmuş bir ilçemiz, bir sanayi şehrimiz. Bu bağlamda tabi yıllardan beri bu rakamlara ulaşmak adına yatırım yapan, risk alan, cesaret gösteren tüm esnaflarımıza, ticaret erbabımıza ve sanayicimize ben teşekkür etmek istiyorum. Bu rakamların oluşmasında en önemli katkıyı yüzde 56’lık dilimle mobilya sektörü vermekte. Tabi bu büyümenin en önemli etkenlerinden birisi yerel yönetimlerle, genel yönetimlerle birlikte sanayicimizin yapmış olduğu yatırımlar ve bu tür fuar organizasyonları bu rakamların büyümesinde çok önemli katkı sağlamaktadır. 51.Uluslararası Mobilya Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

“HİZMETİNİZDE OLDUĞUMUZU VURGULAMAK İÇİN GELDİM”

Son olarak kürsüye çıkarak konuşma yapan Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise, “51. Uluslararası Mobilya Fuarı vesilesiyle gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen kişilere hoş geldiniz diyorum. Bu fuarın Bursa’mıza, Türkiye’mize, İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetinizde olduğumuzu vurgulamak için geldim. Bu fuara emek katan bütün kardeşlere, vesile olanlara, içerisinde dolaşıp nefes alanlara şahsım ve Bursa Valisi olarak teşekkür ediyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı.