Antalya’da resim ve seramik sanatını buluşturan “Mistik Dokular” sergisi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.ANTALYA (İGFA) - Mağara resimlerinden Anadolu’nun kadim ritüellerine uzanan bir ilhamla hazırlanan sergi, 9 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İki farklı sanat disiplinini aynı çatı altında bir araya getiren serginin küratörlüğünü Şebnem Toker Bahar üstlenirken, eserler ressam Cenk Mısırlıoğlu ve seramik sanatçısı Burak Tatar imzasını taşıyor. Açılışta Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

Açılışta konuşan Başkanvekili Keleş, “Umarım sizi sık sık Muratpaşa’da ağırlamaya devam ederiz” diyerek sergiye emek veren sanatçılara, küratör Bahar’a ve katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından sanatçılara teşekkür çiçekleri takdim edildi ve sergi gezildi.