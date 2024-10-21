Otizmli bireylerden unutulmaz konser Otizmli bireylerden unutulmaz konser
Milyoner'de heyecan dolu anlar! Sergen Yalçın sorusu damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta...Devamı için tıklayınız