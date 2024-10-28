Milyoner'de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa İstanbul'dan katılan İlayda...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Bomba aşk! Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle yakalandı! Hadise'den sonra...
Kerem Bursin'in yeni aşkı ortaya çıktı! O da Sabancı ailesine girdi
Umut Akyürek madde bağımlısı kızı için yardım istemişti! Melek Bal'ın son durumu...
EDHO'nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti