Ülkü Hilal Çiftçi’den samimi itiraflar: Çok utandığım bir andı... Ülkü Hilal Çiftçi’den samimi itiraflar: Çok utandığım bir andı...
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa İstanbul'dan katılan İlayda...Devamı için tıklayınız