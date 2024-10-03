Millî Eğitim Bakanlığı'nın da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla düzenlenen TEKNOFEST, Adana'da başladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Tarımı Vakfı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl Adana'da gerçekleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığının TEKNOFEST'teki stantları yoğun ilgi görüyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlığa bağlı 8 genel müdürlüğe ait stantlar, alandaki yerini aldı.

Adana Şakirpaşa Havalimanında kapılarını ziyaretçilere açan festivalin ilk gününde, Millî Eğitim Bakanlığının standını ziyaret eden Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Türkiye'nin millî teknolojideki ilerlemesinde mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Eğitimdeki teknolojik ilerlemeyi gözler önüne seren birbirinden değerli ürünler ve etkinlikler için öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Karagöz, TEKNOFEST'in, gençlerin gelecek vizyonu için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurguladı. Karagöz, Millî Eğitim Bakanlığının standına gösterilen yoğun ilgiden dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

6 Ekim'e kadar devam edecek festival, misafirlerine beş gün boyunca teknolojinin yeniliklerini keşfetme imkânı sunacak.