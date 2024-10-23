Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişinde bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi. 80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak.İSTANBUL (İGFA) - Oyunseverler, 29 Ekim biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.29 Ekim Salı, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Bu yıl çekilişin bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi.
Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi! Büyük ikramiye 80 milyon TL
Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişinde bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi 80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak
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