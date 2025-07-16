Milas Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda mahalleleri modern sosyal alanlarla buluşturmaya devam ediyor. Derince Mahallesi’nde düzenlenen törenle, 900 m²’lik Çok Amaçlı Sosyal Alan’ın temeli, Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un ilk betonu dökmesiyle atıldıMUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, mahalle ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri çerçevesinde hizmetlerini sürdürüyor. Boğaziçi Mahallesi’nde başlatılan Çok Amaçlı Sosyal Alan projesinin ardından, Derince Mahallesi’nde düğün, nişan, sünnet, toplantı, pazar yeri ve çeşitli etkinlikler için kullanılacak yeni bir sosyal alanın temeli törenle atıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, beton pompasının kumandasına basarak ilk betonu alanla buluşturdu.900 metrekarelik Modern TesisYaklaşık 900 metrekarelik bir alanda inşa edilecek tesis, 2 bin metrekarelik çevre düzenlemesiyle birlikte mutfak ünitesi, tuvalet, yemek pişirme alanı, gelin odası ve çocuk oyun grubu gibi yan üniteleri kapsıyor.

Projenin yapımında 12 ton demir ve 80 metreküp beton kullanılacak, toplam maliyetin ise yaklaşık 9 milyon TL olacağı belirtildi.

Tesis, Derince ve çevre mahallelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, projenin uzun süredir mahalle sakinleri ve muhtar tarafından talep edildiğini vurgulayarak, “Bu projeyi genişleterek çevre mahalleleri de kapsamasını istedik. 900 m²’lik bir alanda kurulu bu tesis, çocuk oyun grupları, mutfak, tuvalet ve gelin odası gibi ünitelerle donatılacak. Projenin Milas’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek,” dedi.