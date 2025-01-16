MHP, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “suç ve suçluyu övme” suçundan 2020 yılında açılan davayı geri çektiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2020 yılında açılan davayı geri çektiğini açıkladı.

https://twitter.com/YildizFeti/status/1879816376581320998

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında: “Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti. Bugün itibariyle Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada “şikayetimizi geri almamız “ için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir."