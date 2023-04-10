MHP Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş, aday adayı olan tüm isimlere teşekkür ettiği konuşmasında, “Bugün burada bu güçlü birliktelik ile birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Seçim startını vermiş olduğumuz bu toplantıda Türkiye ve Türk milletine vefa ve sadakatle bağlı, Türkiye’nin bugünden daha güçlü ve zengin olmasını isteyen, başı dik alnı açık, iman dolu yüreklerdir. MHP’nin Bayburt’tan sesini hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili adayımız Bekir Kasap’a vereceğimiz desteği tüm Türkiye’nin duyacağına inancımız tamdır.

Bu süreçte partimizden aday olan MYK üyemiz İdris Aydın’a, Onur Abbasoğlu’na, Nejmi Gör’e Talha Yücel’e, Sinan Hürol Kaya’ya teşekkür ediyorum" dedi. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada şunları söyledi: “15 Ocak’ta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri startını vermiş, bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle âleme duyurmuştur. Bugün bizler de sizlerin bu güçlü katılımınızla desteklediğiniz toplantımızda bugünden itibaren Bayburt’tan seçim startını veriyoruz.

Burada bulunan samimi ve ülkücü yürekler, partimizin seçim hedeflerine ulaşabilmesi için verilecek her görevi, gecesini gündüzüne katarak yerine getireceğine yürekten inanıyorum.

İnşallah 14 Mayıs'ta Bayburt Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekili adayımız Bekir Kasap’ı en güçlü şekilde destekleyerek gönderecektir" dedi.

MHP MYK Üyesi İdris Aydın da birlik içerisinde MHP'nin gücünü sahaya yansıtacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekili adayı Bekir Kasap’ı en güçlü şekilde destekleyerek Bayburtlunun gücünü ortaya koyacaklarını ifade etti. MHP 28. Dönem Bayburt Milletvekili Adayı Bekir Kasap ise, "'Adayımız Belli Kararımız Net' sloganıyla çıkmış olduğumuz bu kutlu yola Genel Başkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda; ilk olarak Cumhurbaşkanlığı adayımız mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara seçtirmek.

İkincisi olarak da TBMM’de Cumhur İttifakı partilerinin nitelikli çoğunluğu kazanması, elde etmesidir. Bu bağlamda MHP’nin TBMM’de güçlü bir temsil oranı yakalaması için Bayburt’ta bugünden itibaren seçim akşamına kadar amansız, fakatsız, yorulmadan, usanmadan koşturacağız, mücadelemizi göstereceğiz. Bugünkü hazırlık toplantımız coşku içerisinde, inanmışlık içerisinde geçiyorsa, Bayburt’un tercihi bugünden hasıl olmuştur.

Yüce Rabbim bizleri çıktığımız bu kutlu yolda Muvaffak eylesin, başarılı kılsın, hepimizin yüzünü güldürsün. Katılımınız, coşkunuz, mücadele azminiz ve MHP’yi Bayburt’ta zaferle taçlandıracağınız için hepinize ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum.

Seçim akşamı Bayburt’ta Cumhurbaşkanı adayımız mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP’ye güçlü bir şekilde destek çıkacaktır. Bayburt Milli’dir, Bayburt İman Doludur, Bayburt Samimiyetten ve Yerliden yanadır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. Toplantıya; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP İl Başkanı İsmail Durmuş, MYK Üyesi İdris Aydın, 28. Dönem Bayburt Milletvekili Adayı Bekir Kasap, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ve partililer katıldı.