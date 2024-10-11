14. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki Romanlarda Bisiklet Sporu adlı söyleşisinde Mehmet Zeki Kutlu, Mezopotamya Turu adlı kitabını anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bu yıl 14’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği Fuar’da, yazarlar ve okuyucular bir araya geliyor. Bu kapsamda Süleyman Paşa Salonu’nda düzenlenen Romanlarda Bisiklet Sporu adlı söyleşide Mehmet Zeki Kutlu, Mezopotamya Turu adlı kitabını anlattı.

KÜLTÜR VE GASTRONOMİ YER ALIYOR

Gerçek bir organizasyonun kurgusal bir karakterle ele alındığı Mezopotamya Turu’nun Mezopotamya’yı merkeze aldığını söyleyen Kutlu, “Kadim topraklarda çevrilen pedallar her geçen yıl uluslararası alanda da daha fazla yer ediniyor. Mezopotamya insanının hoşgörü ve misafirliği yer alıyor. Kültür ve gastronomi de eserde bulunuyor. Bölgeyi yakından tanımanın avantajını kullandım” dedi.

HAFIZ ŞİRAZİ ŞİİRLERİ GÖNÜLLERE DOKUNDU

Öte yandan ‘İran Edebiyatı Hafız Şirazi’ adlı söyleşide İranlı şair Behruz Dijurian, Şirazi’nin gönüllere dokunan şiirlerinden okudu. Dijurian, “Biz kendimizi tanıyor muyuz ki başkasını tanıyalım. Olsa olsa birbirimizi anlıyoruzdur. Mevlana’nın ya da Şirazi’nin bizim ya da sizin olup olmaması çok önemli değil. Edebiyat, dil ve kültürdeki farklılıkları da kaldırır böylelikle” ifadelerini kullandı. ‘Kafkas Sürgünü ve Kocaeli’de Çerkezler’ adlı söyleşisinde yazar Mehdi Çetinbaş ise Kafkas sürgününden bu yana Kocaeli’deki Çerkezlerin verdiği mücadeleyi aktardı.

13 EKİM PAZAR GÜNÜ 21’E KADAR AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 13 Ekim Pazar gününe kadar 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.