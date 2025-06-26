Kültür ve Turizm Bakanlığı, Roma Büyükelçiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonunda İtalya’nın başkenti Roma’da sema ayin-i şerifi icra edildi.KONYA (İGFA) - Kolezyum yanında açık havada, tarihi bir ortamda düzenlenen program, Hz. Mevlana’nın ve Konya’nın evrensel mesajını Avrupa’nın merkezine taşıdı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin Konya’nın tanıtımı açısından büyük fırsat olduğunu ifade ederek, “Roma’da Konya’yı anlatmak bizim için çok büyük bir mutluluk” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Bugün, savaşların ve ayrılıkların arttığı bir dünyada, Mevlana’nın ‘insanlık’, ‘kardeşlik’ ve ‘barış’ temelli mesajları, hepimiz için bir rehber niteliğinde olmalıdır” diye konuştu. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, “Çok kısa bir sürede böyle bir hayali gerçekleştirmemize yardımcı olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Roma Büyükelçiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen sema programı büyük beğeni topladı.

Tarihi Kolezyum Açık Hava Parkı’nda düzenlenen program öncesinde görüşlerini paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en bilinir kültür yapılarından birisi olan Kolezyum’un gölgesinde UNESCO tarafından dünya somut olmayan miras listesinde bulunan sema ayin-i şerif programını icra ettiklerini söyledi.

“HZ. MEVLANA’NIN FELSEFESİNİ, KÜLTÜRÜNÜ VE ÜLKEMİZE AİT DEĞERLERİ TANITMAK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ONUR VE ŞEREF”

Konya’nın ve Hz. Mevlana’nın tüm dünyaya geçmişten itibaren söyleyeceği çok önemli sözleri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Özellikle günümüz dünyasında barışın, kardeşliğin ve huzurun en ihtiyaç olduğu bu dönemde medeniyetin merkezlerinden birisi olan Roma’da, Kolezyum’un hemen yanı başında sema ayini şerif programını icra etmek, Hz. Mevlana’nın felsefesini, kültürünü ve ülkemize ait değerleri tanıtmak bizim için çok büyük bir onur ve şeref” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, programın icra edilmesinde çok büyük desteği olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Roma Büyükelçiliği’ne ve Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür ederek, “Bu, şehrimizin tanıtımı için büyük bir fırsat. Seçkin misafirlerimize sema ayin-i şerifi programımızı hep birlikte icra etmiş olacağız. Hz. Mevlana, bundan 800 yıl önce başta mesnevisi olmak üzere birçok kitabında tüm dünyaya huzur ve kardeşlikten bahsetmiş ülkemizin yetiştirdiği en önemli mutasavvıflardan birisi. Bizler de günümüzde onun felsefesini anlatmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Programın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Roma’da Hz. Mevlana’yı, Konya’yı anlatmak bizim için çok büyük bir mutluluk” açıklamasını yaptı.

Program öncesi de misafirlere hitap eden Başkan Altay, şu ifadelere yer verdi:

“Yüzyıllardır insanlığa ilham olmuş bir kültürün, derin bir hikmetin ve evrensel bir çağrının yankılarını birlikte paylaşmak için toplandık. Konya, geçmişin izlerini bugün de taşıyan, taşında toprağında, havasında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ruhunu hissettiren bir medeniyet mirasçısıdır. Mevlana, ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir’ anlayışıyla asırlardır gönülleri birleştirmiştir. Bugün burada izleyeceğimiz UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan sema ayini işte bu çağrının en önemli ifadesidir.”

BÜYÜKELÇİ ÜLGEN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, “Çok kısa bir sürede böyle bir hayali gerçekleştirmemize yardımcı olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve onların performans sanatçılarına şükranlarımı sunuyorum. Binlerce yıllık bu ortak insanlığın kültürüne bu gece bizimle birlikte şahit olacak izleyicilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“MEVLANA’NIN MESAJI YOL GÖSTERİCİ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise, yaptığı konuşmada, Mevlana’nın barış dilini ve insanlığa sunduğu evrensel mesaja vurgu yaparak, “Mevlana dünyaya ayrıştırmak değil, birleştirmek için geldiğini her sözünde ve davranışında göstermiştir” diye konuştu.

Dünyada yaşanan çatışmalar ve ayrılıklara da değinen Yazgı, Mevlana’nın mesajının yol gösterici olduğunu ifade ederek “Bugün, savaşların ve ayrılıkların arttığı bir dünyada, Mevlana’nın ‘insanlık’, ‘kardeşlik’ ve ‘barış’ temelli mesajları, hepimiz için bir rehber niteliğinde olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ROMA’DA SEMA AYİN-İ ŞERİFİ İZLEYENLERİ ETKİLEDİ

Avrupa’nın merkezinde, tarihi Kolezyum’un hemen yanında gerçekleştirilen sema ayin-i şerifi programı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin evrensel mesajını Avrupa’nın merkezine taşıdı. Açık havada yapılan programda, tasavvuf musikisi eşliğinde icra edilen sema, izleyenleri çok etkiledi. Roma’da Mevlana’nın felsefesinin tanıtımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen programda semazenlerin ruhani dönüşleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Başkan Altay, konuşmasında programa katılan tüm misafirleri doğal ve tarihi güzelliklerini görmek için Konya’ya da davet etti.

Programa; Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalyan hükümetinden yetkililer ile kültür-sanat çevresinden isimler ve çok sayıda sanatsever katıldı.