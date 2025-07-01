Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Bu bölgelerde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış beklenirken, Marmara, Ege ve bazı doğu illerinde kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz ayının ilk hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak.

Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık olacak.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ancak genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde rüzgarın hızı 40-60 km/saat arasında olacak şekilde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bu arada Meteoroloji, özellikle Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yetkililer, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.