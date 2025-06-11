Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava Sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle kuzeyden, doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.