Kent estetiği ve çevre temizliği konusunda hassasiyetle hareket eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi çevre yönetimine entegre eden yenilikçi sistemiyle 2021-2025 yılları arasında 8 binin üzerinde hafriyat işlemini denetim altında gerçekleştirerek, atık yönetiminde örnek bir model ortaya koydu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevre odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda, şehirde hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıklarının düzenli bertarafı için önemli çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen ve il genelinde tek yetkili olan Hafriyat Yönetim Otomasyon Sistemi ile kent genelinde etkin bir atık yönetimi sağlandı.

Hafriyat Şube Müdürlüğü’nce 2021-2025 yılları arasında, 4 bin 730’u yapı ruhsatlı olmak üzere toplam 8 bin 10 adet hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı bertaraf işlemi gerçekleştirildi. Bu süreçte ortaya çıkan 6 milyon 896 bin 380 metreküp hafriyat toprağının, 3 milyon 882 bin 940 metreküpü dolgu çalışmalarında yeniden kullanıldı, kalan 3 milyon 13 bin 440 metreküpü ise çevreye zarar vermeyecek şekilde özel döküm sahalarında bertaraf edildi.

675 Hafriyat Kamyonuna GPS ve Damper Sensörleri

Hafriyatların doğaya gelişi güzel dökülmesini önlemek için il genelinde çalışan 675 hafriyat kamyonuna GPS ve damper sensörleri takıldı. Bu araçlar Büyükşehir Belediyesi sistemine entegre edilerek 7/24 takip altına alındı. Ayrıca, kaçak dökümleri önlemek adına araçlara “Hafriyat Taşıma İzin Belgesi” zorunluluğu getirildi.

UKOME kararıyla desteklenen web tabanlı sistem sayesinde, ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalışan ekipler, atık üreticilerinden gelen başvurular doğrultusunda en yakın döküm sahasına yönlendirme sağlıyor. Kayseri genelinde belirlenen Akin, Gömeç, Mimarsinan, Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde kurulan beş döküm sahası, yüksek güvenlik önlemleri ile işletmeye alındı.

Vatandaşların çevresel sorunlara duyarlılığını arttırmak adına kurulan 0532 013 38 00 “Alo Hafriyat İhbar Hattı” üzerinden gelen bildirimler değerlendirilerek, kaçak döküm yapanlara yasal işlemler uygulanıyor. Bu süreçte görev alan Çevre Zabıta Ekipleri, sahada etkin denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımı sayesinde, hem görsel kirlilik azaltıldı hem de çevreye zarar verebilecek uygulamaların önüne geçildi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde sürdürülen bu çalışmalar, Türkiye genelinde örnek olabilecek bir hafriyat yönetim modeline dönüştü.