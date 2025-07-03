Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile su yönetiminde daha verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla “Belediye Su Kardeşliği Protokolü”ne imza attı.MERSİN (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşılmasına olanak sağlayan Belediye Su Kardeşliği Programı kapsamında MESKİ Genel Müdürlüğü ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasında “Belediye Su Kardeşliği Protokolü” imzalandı. Söz konusu protokol çerçevesinde, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, su kayıplarının yönetimi ve verimli kent modeli gibi alanlarda işbirliği yapılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

MESKİ SCADA Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, MESKİ Genel Müdür Yardımcıları Ali Yılmaz ve Hakan Yıldız, ASKİ yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda örnek projeler değerlendirilerek, sürdürülebilir su yönetimine yönelik ortak çalışma alanları ele alındı.