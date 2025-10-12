Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Akçakoca Salonu’nda duygu yüklü bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda yazar ve eğitimci Merve Gülcemal, dinleyicilerle sahici bir bağ kurarak çocuk, gençlik, inanç ve aile eksenli çarpıcı konuşmalar yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Yazar ve eğitimci Merve Gülcemal, söyleşisinde aile içi iletişim ve çocuk terbiyesinde en önemli unsurun sevgi olduğunu vurguladı.

Hz. Peygamber’in hutbe sırasında torunlarına gösterdiği ilgiye değinerek şunları söyledi: “Peygamberimiz hutbeyi yarıda bırakıp Hasan ve Hüseyin’i kucağına alıyor. Bu bize bir şey öğretiyor: Sevgiyle yaklaşmak sadece bir duygulanım değil, bir eğitim biçimidir.” Anne babalara seslenen Gülcemal, çocuklara dini değerlerin aktarılmasında “bilgi” kadar “hal”in de önemli olduğunu hatırlatarak, “Kabında ne varsa dışına o sızar. Çocuğunuza Allah’ı anlatmak istiyorsanız, önce kendi kabınızı doldurmalısınız” dedi.

“GENÇLERİ SOSYAL MEDYA DEĞİL, BİZ UZAKLAŞTIRIYORUZ”

Konuşmasının ilerleyen bölümünde gençlerle yaptığı çalışmalardan örnekler veren Merve Gülcemal, özellikle ailelerin çocuklarla kurduğu bağa dikkat çekerek, “Çocuklarımızı sosyal medya çekip almıyor, biz sevgisizliğimizle, dili sertliğimizle itiyoruz. Evde sevgi varsa, hiçbir rüzgar o çocuğu sizden alamaz” dedi.

Program sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Merve Gülcemal’e plaket takdim etti.