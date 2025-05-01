Mersin’de düzenlenen “Narkokapan-Mersin” operasyonunda gözaltına alınan 112 torbacıdan 84’ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Mersin’de, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik “Narkokapan-Mersin” operasyonu düzenlendi.

Salı günü sabah 05.00’te başlayan ve iki gün süren operasyon, 6 aylık titiz bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleşti.

Narkotik, istihbarat ve asayiş ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takip ile izleyerek suç delillerini topladı.

Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona 460 personel, 4 Jandarma Komando Timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 Jandarma Motorlu Asayiş Timi katıldı. Yakalanan 112 şüpheliden 84’ü tutuklandı, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1917869307368816734

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine net bir mesaj verdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunursanız, bedelini hukuk önünde ödersiniz. Milletimizi zehirlemeye kalkanlara hayatı zehredeceğiz” dedi. Bakan Yerlikaya, Mersin Valisi’ni, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, kaymakamları ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.