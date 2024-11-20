“Doğduğu Toprağa Akan Sanat” mottosuyla Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirilen 3. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nda üretilen eserler, Bayburt’tan sonra Mersin’de sanatseverler ile buluştu. Mersin’in adını sanatla özdeşleştirmeyi ve toplumda sanat okuryazarlığını güçlendirmeyi amaçlayan projede sanatçılar, dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun küratörlüğünde farklı disiplinlerden eserlere imza attı.MERSİN (İGFA) - “Doğduğu toprağa akan sanat” mottosunun müzenin “Köklere Dönüş” mottosuyla birleştiği ve geçmişin kültürünü geleceğe taşıyan çalıştaya bu yıl, farklı disiplinlerden sanatçılar katıldı. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’in hayata geçirdiği ve Fırat Neziroğlu’nun küratörlüğünde bu yıl 3.’sü gerçekleşen çalıştayda üretilen eserler, şimdi de bambaşka bir coğrafyanın rengini, kokusunu ve kültürünü Mersin’e taşıyor. Farklı teknikleri kullanarak renklerin tuvale ve kumaşa aktarıldığı çalıştayda ortaya çıkan eserler, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi 23 Kasım’a kadar açık kalacak

Serginin Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapılan ve yoğun ilgi gören açılışında konuşan Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, şunları söyledi: “Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önlemek, sanat okuryazarlığını artırmak, bizim için çok önemli bir yeri olan güzel Mersinimizin adını sanatla bütünleştirmek için çıktığımız yolculuğumuzda, sizlerin desteğini hissetmek bizim için paha biçilemez kıymette. Babam Hasan Akın’ın ruhuna saygı duruşu niteliğindeki Arnica Art Land Sanat Çalıştayımızın üçüncüsünü Bayburt’ta, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde yaptık. Kıymetli dostum Kenan Yavuz’un doğduğu köye armağan ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde 11-18 Ağustos tarihleri arasında Fırat Neziroğlu küratörlüğünde gerçekleştirdiğimiz çalıştay, bambaşka coğrafyalardan gelen güzel kalpleri buluşturdu.

Fırat Bey’e ve kıymetli sanatçılarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu sergide çok istediğim, arzuladığım bir başka buluşma da gerçekleşti. Geleceğin sanatçılarıyla buluşmayı, sanat eğitimi alan çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları düzenlemeyi de çalıştayımızın bir parçası haline getirebilmek için çok güzel bir adım attık. Mersin’deki Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören 30’a yakın öğrenci, Bayburt’ta bizimle olan sanatçımız Melike Kara’nın liderliğinde bir çalışma yaptı. Hem atölye çalışmasındaki hevesleri hem de sergi salonunda küratörümüzün anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlemeleri doğru yolda olduğumuzu gösterdi.”