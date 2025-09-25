Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke ilçesinde yapımını sürdürdüğü Silifke Sosyal Yaşam Merkezi projesinde sona gelindi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından temeli atılan tesis, 10 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Tesis içerisinde; çocukların birçok etkinlikte bir araya geleceği 7 derslik ve atölyeden oluşan Çocuk Kampüsü, öğrencilerin ders çalışabileceği ve toplantıların yapılabileceği Okuma ve Çok Amaçlı Salon da yer alıyor. Vatandaşların faydalanabileceği bir kafe de hem iç hem de dış alanda hizmet verecek.

Kültür ve sanat etkinlikleri için 800 metrekarelik açık hava sinema alanı ve 480 kişilik amfi tiyatro planlandı. Çocuklara yönelik 700 metrekarelik Survivor Park ve oyun grupları, ailelerin sıkça kullanacağı alanlar arasında.

Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla tesiste 100 metrekarelik spor alanı, 1200 metrelik yürüyüş yolu ve 4 bin metrekarelik yeşil alan da bulunuyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, merkezin Silifke’nin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek, “Her yaştan vatandaşımızın keyifli zaman geçireceği, eğitim ve etkinliklerle dolu bir yaşam alanı oluşturduk” dedi.