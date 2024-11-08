Merkez Bankası, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellerken, 2026 yılı sonundaki tahminini yüzde 12 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, kararlılıkla sürdürdüklerin sıkı parasal duruşu ve KKM bakiyesinin azaltılmasına yönelik uygulamaların etkisiyle TL varlıklara olan ilginin ve güvenin arttığını gözlemlediklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda yeni öngörülerini açıkladı.

2024'ün 4. bilgilendirme toplantısını gerçekleştiren Dr. Fatih Karahan, iç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendirdiklerini ve bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüşün sürdüğünü söyledi.

"Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz" diyen Başkan Karahan, "Enerji dışı emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan artışlar görülürken, jeopolitik gelişmeler özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığı artırdı. Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz. Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor. Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 48,6 oranına gerileyerek, mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli miktarda düştü. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor" diye konuştu.

"HİZMET FİYATLARINA KİRA VE KİRA DIŞI BAKILMALI..."

Konuşmasında hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışı şeklinde bakmanın daha sağlıklı olduğunu da değerlendiren Dr. Fatih Karahan, "Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor. Sanayi tarafında, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gözlüyoruz.Manşet enflasyondaki düşüşle birlikte, tüm sektörlerin beklentileri kademeli bir biçimde geriliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız" dedi.

Karahan, kararlılıkla sürdürdüklerin sıkı parasal duruşu ve KKM bakiyesinin azaltılmasına yönelik uygulamaların etkisiyle Türk Lirası varlıklara olan ilginin ve güvenin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

"2026 YILI SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 12'YE GERİLEYECEK"

Bu arada enflasyon tahminleri ile ilgili güncelleme yaptıklarını kaydeden Başkan Karahan, "Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44’e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Güncellemelerimizde para politikasının görece etki alanı dışında kalan gıda fiyatları yanında beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi ön plana çıkıyor. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecektir" diye konuştu.

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