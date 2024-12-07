Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde, vatandaşların ihtiyacına göre açılan kurslar sürüyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir ve Halkkent MERCEK’lerde ‘Bilgisayar Kursu’ veriliyor. Kursiyerler, hem iş hayatında hem de günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan ofis programlarını öğreniyor.

Her yaştan ve her meslek grubundan kursiyerin katılım sağlayabildiği kurs, haftanın 3 günü 2 saat veriliyor. Bilgisayar kursu haftada 3 gün Yenişehir MERCEK’te, 2 gün ise Halkkent MERCEK’te devam ediyor. Kursu bitiren katılımcılara MERCEK katılım sertifikası veriliyor. Temel bilgisayar eğitimini tamamlayan katılımcılar için veri güvenliği, siber güvenlik, yapay zeka uzmanlığı, dijital tasarım, e-ticaret gibi kurslar da açılacak.