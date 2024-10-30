Oktay Kaynarca hayranlarını kıramadı! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi! Oktay Kaynarca hayranlarını kıramadı! Fotoğraf çekimi alışverişe ara verdirdi!
Meltem Miraloğlu ABD'de intihar etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti!
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip, Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde rehin tutulduğunu söylemişti. Tüm bunlarından ardından yardım çağrısında bulunan...Devamı için tıklayınız