Meltem Miraloğlu ABD'de intihar etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti!
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip, Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde rehin tutulduğunu söylemişti. Tüm bunlarından ardından yardım çağrısında bulunan...Devamı için tıklayınız
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