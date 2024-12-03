MASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve kayıpların azaltılmasına yönelik İzmir’de düzenlenen ‘Sürdürülebilir Su Ölçümleri Zirvesi’ne katıldı.MANİSA (İGFA) - Zirvede, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, “Hidrolik Modellerin Su Kayıpları ile Mücadelesindeki Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, İzmir’de düzenlenen ‘Sürdürülebilir Su Ölçümleri Zirvesi’ne katıldı. Gökdemir, zirvede yaptığı sunumda, hidrolik modellerin içme suyu şebekelerinde meydana gelen kayıpların tespiti ve önlenmesindeki önemine değindi. Modern teknolojilerle su şebekelerinin daha etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için yapılan çalışmalardan örnekler de sunan Gökdemir, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının toplum ve çevre üzerindeki etkilerini de anlattı. Etkinlik kapsamında farklı kurumların temsilcileri de deneyimlerini paylaşarak su yönetiminde sürdürülebilirliğin artırılması adına yeni işbirliği olanakları üzerinde durdu.

“Su, en değerli kaynaklarımızdan biri ve onun korunması için tüm yenilikçi çözümleri değerlendirmemiz gerekiyor”

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, sunumunda ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Hidrolik modelleme teknolojileri, yalnızca kayıpları önlemekle kalmıyor, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir altyapı için gerekli adımları planlamamıza olanak tanıyor. Su, en değerli kaynaklarımızdan biri ve onun korunması için tüm yenilikçi çözümleri değerlendirmemiz gerekiyor.”