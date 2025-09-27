Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bpzbey'in başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl “Tüm mümkünlerin kıyısında” temasıyla düzenlenecek Marmara Urban Forum (MARUF25), 1–3 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.BURSA (İGFA) - MBB tarafından düzenlenen MARUF, bu yıl dördüncü kez kent paydaşlarını İstanbul’da bir araya getiriyor. Oturumlardan kent rotalarına, atölyelerden sergilere, çarşılardan stant alanlarına kadar tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu MARUF25, 200’den fazla etkinlik, 500’ün üzerinde konuşmacı ve binlerce katılımcıyla bu yıl yine küresel ölçekte güçlü bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Küresel diyalog alanı, yenilikçi bir deneyim 2019’dan bu yana şehirlerin sorunlarını ve çözümlerini birlikte tartışmak için dünyanın dört bir yanından paydaşları buluşturan MARUF, her iki yılda bir büyüyerek küresel bir bilgi ve deneyim paylaşım platformuna dönüştü. MARUF25’te ise afet yönetiminden iklim krizine, mobiliteden konuta, sosyal politikalardan yapay zekâya kadar pek çok kentsel konu masaya yatırılacak.

Forum, yalnızca oturumlarla sınırlı kalmayacak; Kent Sineması, Kent Kütüphanesi, Kent Atölyeleri, iyi uygulama örnekleri, sergiler, ciddi oyunlar ve saha gezileri gibi interaktif deneyimlerle katılımcıları şehirlerin geleceğini farklı boyutlarıyla keşfetmeye davet edecek.

‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ Bu yılın çerçevesi, “Tüm mümkünlerin kıyısında” olarak belirlendi. Kentlerin karşı karşıya olduğu krizler ve belirsizlikler kadar, yarattıkları umut ve fırsatları da odağa alan bu yaklaşım, kent üzerine kafa yoran herkesi yeniden düşünmeye, birlikte hayal kurmaya ve daha iyiyi aramaya çağırıyor.

Küresel iş birlikleriyle güçlenen MARUF UN-Habitat, ICLEI, CDP, WRI, UNICEF, UNDP gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra Türkiye’den İklim Değişikliği Başkanlığı, AFAD, İKSV, KONDA, Yeşilay, Türkiye Tasarım Vakfı gibi birçok kurum ve kuruluşun desteklediği MARUF25, 140’tan fazla paydaşla küresel bir iş birliği ağı oluşturuyor. Detaylı bilgi ve kayıt için: https://marmaraurbanforum.org/ adresi ziyaret edilebilir.

“Tüm halkımızı davet ediyorum” Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1975 yılından beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması konularında örnek çalışmalara imza atan MBB’nin önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını belirtti. MARUF25’in 500’ün üzerinde konuşmacı ve binlerce katılımcıyla küresel ölçekte düzenleneceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “2019 yılındaki açılış formundan bu yana MARUF, şehirlerin sorunlarını ve çözümlerini birlikte ele almak üzere farklı coğrafyalardan binlerce katılımcıyı bir araya getiriyor. Bu yıl MARUF25 çerçevesi ‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ olarak belirlendi. Bu tema, sadece bir endişeyi değil, aynı zamanda bir umudu ve daveti temsil ediyor. Yalnızca sorunları tespit etmek için değil; yeniden düşünmek, birlikte hayal kurmak ve daha iyiyi aramak için kent üzerine düşünen herkese bir çağrı yapıyor. Tüm halkımızı MARUF’25'e davet ediyorum” dedi.