ManpowerGroup'un 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için işverenlerle gerçekleştirdiği İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Marmara Bölgesi'ndeki işverenler 12 NEO puanı ile istihdam olumlu bir seyir bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 340 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi.

Ankete göre işverenlerin önümüzdeki çeyrek için sakin ancak olumlu bir iş piyasası beklediği Türkiye'de Net İstihdam Görünümü (NEO) yüzde 12 puan oldu. Bu, bir önceki çeyreğe göre 4 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12 puanlık bir düşüşü yansıtıyor.

Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi 26 NEO ile geçen çeyreğe göre 12 puanlık bir artış gösteren ancak 2023'ün 4. çeyreğine göre 3 puanlık bir düşüş kaydeden Akdeniz Bölgesi olurken Marmara Bölgesi'ndeki işverenler de 12 NEO puanı ile istihdamda olumlu bir seyir bekliyor. Öte yandan, İç Anadolu'da son 3 yılın en düşük NEO puanı görüldü. Tüm bölgeler NEO puanlarına göre şu şekilde sıralandı: Akdeniz (26), Karadeniz (23), Ege (21), Marmara (12), İç Anadolu (11), Güneydoğu Anadolu (-2) ve Doğu Anadolu (-7).

Ankete göre küresel istihdam görünümünde ise yavaş iyileşme nedeniyle mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) 25'e yükseldi. Bu, geçen çeyreğe göre 3 puanlık bir artışa işaret etse de 2023'ün 4. çeyreğinde kaydedilen seviyelerin 5 puan altında kalıyor.

İŞVERENLER İŞE ALIMLARI HIZLANDIRMA KONUSUNDA TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Küresel iş gücü piyasası yavaş ama istikrarlı bir şekilde iyileşiyor, ancak ya iyileşmeye ya da daha fazla yavaşlamaya doğru ilerleyebileceği bir dönüm noktasında bulunuyor. Birçok ülkede istikrarlı ekonomik büyüme ve para politikalarındaki gevşeme işveren güvenini artırsa da işverenler işe alımları hızlandırma konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Yaptığımız anket de işverenler arasındaki bu belirsizlik ve ihtiyatlı iyimserlik karışımını yansıtıyor. Türkiye'deki işverenler ise ülkemizin ekonomik büyümesini yavaşlatan sıkı para politikalarının etkisini hissediyor. Yüksek enflasyon bir miktar iyileşme gösterse de sorun olmaya devam ediyor. İşsizlik artarken iş gücü piyasası zayıflıyor ve bu koşullar, Türkiye'deki işverenlerin 2024 yılının 4. çeyreğinde işe alımların beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor.” dedi.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF SEKTÖRLER

Ankete göre Türkiye'deki en rekabetçi sektör ise 26 NEO ile sağlık ve yaşam bilimleri sektörü oldu.

Sektörün istihdam beklentileri geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 puan azalmış olmasına rağmen, geçen çeyreğe göre 30 puanlık önemli bir artış kaydetti. Geçen çeyrekten bu yana en büyük artışı kaydeden bu sektör, küresel çapta bu sektörün ortalamasını da 31 puan aşarak çeyreklik büyümede dünya genelinde dördüncü sırada yer aldı. Buna karşılık, iletişim hizmetleri sektörü 9 çeyreğin en düşük NEO puanına geriledi. Benzer şekilde, bilgi teknolojileri sektöründeki istihdam görünümü de son 9 çeyreğin en düşük seviyesine düştü. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde: