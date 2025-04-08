Mardin'deki turist yoğunluğu her geçen gün artarken, turizmciler ve yetkililer, bu hareketliliğin sürdürülebilir olması için esnafa önemli uyarılarda bulundu. MARDİN (İGFA) - Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve turizmci iş insanı Sabahattin Evrensel, turizmin Mardin için "bacasız fabrika" olduğunu vurgulayarak, bu değerin korunması gerektiğini belirtti. Evrensel, özellikle fahiş fiyat uygulamaları, kaldırım işgalleri ve turistlere yönelik rahatsız edici davranışlar konusunda esnafa çağrıda bulundu.

TURİZMCİLERDEN ESNAFA ÖNEMLİ UYARILAR

Mardin'deki turist yoğunluğu her geçen gün artarken, turizmciler ve yetkililer, bu hareketliliğin sürdürülebilir olması için esnafa önemli uyarılarda bulundu. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve turizmci iş insanı Sabahattin Evrensel, turizmin Mardin için "bacasız fabrika" olduğunu vurgulayarak, bu değerin korunması gerektiğini belirtti. Evrensel, özellikle fahiş fiyat uygulamaları, kaldırım işgalleri ve turistlere yönelik rahatsız edici davranışlar konusunda esnafa çağrıda bulundu.

"TURİZM, MARDİN’İN BACASI OLMAYAN FABRİKASIDIR"

Sabahattin Evrensel, Mardin’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizmde önemli bir merkez haline geldiğini ifade ederek, "Turizm, Mardin için bacasız fabrika demektir. Bu sektör, şehrimize ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkılar sağlıyor. Ancak bu değeri korumak ve sürdürülebilir hale getirmek hepimizin sorumluluğudur," dedi.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA TEPKİ

Evrensel, bazı işletmelerin turist yoğunluğunu fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamalarına yöneldiğini belirtti. Bu durumun hem turistlerin memnuniyetini olumsuz etkilediğini hem de Mardin’in imajına zarar verdiğini ifade eden Evrensel, "Fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Turistlere karşı adil ve şeffaf bir fiyat politikası izlenmeli. Aksi takdirde, kısa vadede kazanç sağlanırken uzun vadede büyük kayıplar yaşanabilir," uyarısında bulundu.

KALDIRIM İŞGALLERİNE SON VERİLMELİ

Mardin’in dar sokakları ve tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çeken bir şehir olduğunu hatırlatan Evrensel, esnafın kaldırımları işgal etmemesi gerektiğini söyledi. "Kaldırımlar, yayalar ve turistler içindir. Esnafımızın ürünlerini kaldırımlara yayarak hem turistlerin hem de yerel halkın hareket alanını kısıtlaması kabul edilemez. Bu durum, şehrin estetiğine de zarar veriyor," dedi.

AŞIRI VE YÜKSEK SESLİ MÜZİĞE KARŞI UYARI

Evrensel, bazı işletmelerin yüksek sesle müzik çalarak turistleri rahatsız ettiğini belirterek, "Mardin’in tarihi ve mistik atmosferi, sessizlik ve huzurla bütünleşiyor. Yüksek sesli müzik, bu atmosferi bozuyor ve turistlerin rahatsız olmasına neden oluyor. Esnafımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

TURİSTLERE RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMALI

Turistlerin yolda yürürken ısrarlı tavırlarla rahatsız edilmesinin Mardin’in misafirperverlik anlayışına ters düştüğünü belirten Evrensel, "Turistlere karşı ısrarcı ve rahatsız edici davranışlardan kaçınılmalı. Mardin, misafirperverliğiyle tanınan bir şehir. Bu imajı korumak hepimizin görevi," dedi.

"HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Sabahattin Evrensel, turizmin Mardin için büyük bir fırsat olduğunu ancak bu fırsatın doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı. "Turizm, sadece ekonomik bir kazanç kapısı değil, aynı zamanda şehrimizin kültürel mirasını dünyaya tanıtma aracıdır. Esnafımızdan, işletmecilerimizden ve tüm halkımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizmde önemli bir merkez haline gelirken, bu değerin korunması için esnaf ve işletmecilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Fahiş fiyat uygulamaları, kaldırım işgalleri, yüksek sesli müzik ve turistlere yönelik rahatsız edici davranışlar gibi konular, şehrin turizm potansiyelini olumsuz etkileyebilir. Turizmciler, bu sorunların çözümü için denetimlerin artırılması gerektiğini belirtiyor.