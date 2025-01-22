Mardinli gazeteciler Nezir Güneş ve İbrahim Halil Sincar, Help Yetim Yardım organizasyonu kapsamında Bangladeş’teki mülteci kamplarında insani yardım çalışmalarına katılıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gazeteciler, Bangladeş’in başkenti Dakka’ya 8 saatlik bir mesafede olan Cox’s Bazar bölgesinde bulunan mülteci kamplarında, Help Yetim Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş ile birlikte çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunacak.

Yardım çalışmaları kapsamında gıda dağıtımı, su kuyusu açılışı, kurban kesimi, dikiş makinelerinin temini ve Miraç gecesinde kamplarda kalan mülteciler için yemek dağıtımları gerçekleştirilecek. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik bu insani yardım çalışmaları, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Help Yetim Yardım organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, eğitim, gıda, sağlık ve hijyen alanında yapılan yardımların önemine dikkat çekerek, “Buradaki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmalar, hem insani bir sorumluluk hem de dayanışma ruhunun bir göstergesidir” dedi.

Gazeteciler Nezir Güneş ve İbrahim Halil Sincar ise bu anlamlı çalışmalara destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki durumu kamuoyuna aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Cox’s Bazar’daki mülteci kampları, dünyanın en büyük mülteci yerleşimlerinden biri olarak biliniyor ve burada yaşayan yüz binlerce insan, uluslararası yardımlara bağımlı bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Mardinli gazetecilerin bu insani yardım çalışmasına katılması, bölgedeki ihtiyaçların daha geniş kitlelere duyurulmasına katkı sağlayacak.