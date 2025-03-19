Mardin’de Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, son zamanlarda ilçe ve sınırlarında kaçak et kesimi yapıldığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.MARDİN (İGFA) - Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçe ve sınırlarında kaçak et kesimi yapıldığı şeklinde çıkan haberlerle ilgil yazılı açıklama yaptı.

Başkan Demir, açıklamasında, başka ilçelerin sınırlarında yaşanan kaçak et kesimi olayı Yeşilli ilçe sınırları içerisinde gösterilmek istendiğini dikkat çekerek, bu iddiaları asla kabul etmediklerini belirtti.

"Ne Yeşilli ilçemizde nede ilçe sınırlarımızda öyle bir şey yaşanmadı" diyen Başkan Demir, "Ne halkımız, ne de belediyemiz bu olayı asla kabul etmez. İzinde vermez. Güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bu olayın başka bir bölgede gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. Böyle bir şeyin ilçemizde veya sınırlarında yaşanmadığını bir kez daha buradan kamuoyuna duyurmak istiyoruz” dedi.