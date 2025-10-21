Mardin'de Yeşilli Gençlik Merkezi'nce düzenlenen 'Mobil Gençlik' etkinlikleri kapsamında ilköğretim öğrencileri eğlenceli bir gün geçirdi.MARDİN (İGFA) - Yeşilli Gençlik Merkezi, Mobil Gençlik Faaliyetleri kapsamında Uzunköy İlköğretim Okulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Minik kalplerle buluşan etkinlikte, çocuklar eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi.

Yeşilli Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Tırpan, etkinliğe katılan ve çocukların sevincine ortak olan Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç’a teşekkürlerini iletirken, çocukların yüzlerindeki tebessümün günün en güzel hediyesi olarak hafızalara kazındığını söyledi.