Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Doğuş Bayramı dolayısıyla Kırklar Kilisesini ziyaret ederek Süryanilerin Bayramını tebrik etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u Kırklar Kilisesi girişinde Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Süryani vatandaşlar karşıladı. Süryanilerin bayramını tebrik eden Vali Akkoyun, önemli mesajlar verdi.

Bayram tebriki sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun; "Güzel bir coğrafyada, güzel bir şehirde yaşıyoruz, önemli bir şehirde yaşıyoruz. Mardin, birlikte yaşamanın en güzel örneğini sergileyen dünyaya örnek bir şehir. Yüzyıllardır farklı etnik yapıya, farklı dine sahip kardeşlerimiz birlikte yaşıyorlar, komşuluk yapıyorlar, yan yana esnaflık yapıyorlar. Hüzünde beraberler, sevinçte beraberler aynı duyguları paylaşıyorlar, aynı sofraya oturuyorlar. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Her ne kadar farklı dinlere ve dillere sahip olsak da bu farklılıklar bizim zenginliğimizdir, bizi güçlü kılan yönümüzdür.

Mardin, atalarımızdan devir aldığımız bu mirası tüm dünyaya gösteren örnek bir şehirdir. Buradaki bu an, bulunduğumuz bu ortam da aslında bu güzelliğin yansımasıdır. Hristiyan kardeşlerimizin, Süryani kardeşlerimizin Doğuş bayramlarını kutluyoruz. Rabbim böyle bayramları birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın inşallah. Bu güzel günlerde, sevgi ve saygıyı konuşarak, güzel sözlerle birbirimizi güçlendirerek daha da kenetleneceğiz" ifadelerinde bulundu.

Bayramlaşma programında Vali Akkoyun'a, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti.