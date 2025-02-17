Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi’nde hizmete sunduğu ses kayıt ve video kayıt stüdyoları ile Manisalı müzisyenlere ve içerik üreticilerine destek oluyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmasını sağlamak ve içerik üretim süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ses kayıt ve video kayıt stüdyoları, ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ses stüdyosunda kayıt, miksaj ve mastering hizmetleriyle genç yeteneklere profesyonel rehberlik sunuluyor.

Video kayıt stüdyosunda ise ürün fotoğrafçılığı ve ürün çadırı kullanımı, montaj ve düzenleme hizmetleri, Youtuber ve influencer içerik üretimi, sinema ve kısa film çekimleri, podcast kayıtları gibi birçok farklı çalışma destekleniyor.

“MANİSA’DAKİ HERKES BU İMKANDAN YARARLANMALI”

Güzel Sanatlar Lisesi’nde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında Müzik Öğretmeni olarak görev yapan Aydınlı, ses kayıt ve video kayıt stüdyosu hizmetinin çok güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

Aynı zaman Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Koro ve Çocuk Korosu Şefi Aydınlı, “Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz içeride kayıt alıyorlar. Onların kendilerini ifade etmelerini sağlaması açısından gerçekten çok güzel bir hizmet. Gençlerimiz, bilhassa yetenekli. Herkesin burada kendisini ifade edebilmesi, özgüven kazanabilmesi ve ileride belki de yapacakları projelerin ilk adımlarını atabilmesi adına müthiş bir imkan. Bence Manisa’daki herkes bu imkandan yararlanmalı. Çok güzel bir stüdyo çünkü burası” ifadelerini kullandı.