Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım programı kapsamında kentin dört bir yanında sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alaşehir, Ahmetli ve Salihli’de gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar sunulması hedefleniyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yapılan çalışmalarla ilgili “Amacımız daha güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak, biz de çalışma arkadaşlarımızla, ilçe belediyelerimizin iş birliği ile bu hedefe kararlılıkla yürüyoruz” diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesi Ilgın Mahallesi’nde yaklaşık 3 kilometrelik sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Ahmetli ilçesinde Derici-Kargın-Mandallı yolunda yaklaşık 9 kilometrelik çift kat emülsiyon sathi kaplama yapıldı. Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde de 2 kilometrelik sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Büyükşehir ekipleri, bölgedeki ulaşımı iyileştirmek için yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızın dört bir yanında güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle kırsalda mahalleleri, köyleri birbirine bağlayan yollar bizim için çok önemli. Hem vatandaşın ulaşımı hem de bizim hizmetlerimizi onlara ulaştırmamız için hayati önem arz ediyor. Bu nedenle Fen İşleri Daire Başkanlığımızın tüm imkanlarıyla yoğun şekilde yol yapım ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız daha güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak, biz de çalışma arkadaşlarımızla, ilçe belediyelerimizin iş birliği ile bu hedefe kararlılıkla yürüyoruz” diye konuştu.