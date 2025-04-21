Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 10 kilometre süren yürüyüş, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan doğa yürüyüşüne Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler, Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol da katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Manisa’nın doğal güzelliklerinden Ağlayan Kaya ve Seyir Terası’na doğru ilerledi. Yaklaşık 60 kişilik bir ekibin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar toplamda 10 kilometre yürüdü ve yaklaşık 670 metre yüksekliğe ulaştı. Yürüyüşün ardından Seyir Terası’nda verilen mola ile katılımcılar, hem yorgunluklarını attı hem de Manisa’nın panoramik manzarasının tadını çıkardı. Molanın ardından ekip tekrar Cumhuriyet Meydanı’na dönerek etkinliği tamamladı. Katılımcılar etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdiklerini ifade etti.

“BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU”

Yürüyüşe katılan Perihan Asergin, “Turgutlu Belediyesi dağcılık kulübü üyesiyim. 2013 yılından bu yana dağ yürüyüşlerine katılıyorum. Bu doğa yürüyüşü bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Daha öncesinde mesir şenliklerinde dağcılık kulübü etkinliği yoktu. Bu yılki Mesir Festivali etkinliklerini inceledim, hepsi birbirinden güzel. Kesinlikle katılmak istiyorum. Ferdi Zeyrek’e, düzenlediği bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.