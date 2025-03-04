Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve ilk şubesi Manisa Kent Lokantası içerisinde hizmet veren Halk Mandıra’nın, ikinci şubesi, Yunusemre'de açılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerini desteklemek ve halkın sağlıklı, uygun fiyatlı süt ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl Ekim ayında Halk Mandıra’yı hayata geçirerek önemli bir sosyal belediyecilik adımı attı.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spil A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Halk Mandıra’nın, Şehzadeler ilçesindeki ilk şubesinin ardından ikinci şubesi Muradiye Mahallesi'nde açılıyor.

Daha önce Muradiye Ek Hizmet Binası’nın açılışında bir Halk Mandıra şubesi açılacağının müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu sözünü yerine getirerek Muradiye’deki ikinci şubenin açılışını gerçekleştirecek. Yeni şube, Yunusemre Belediyesi Muradiye Ek Hizmet Binası’nın alt katında 20 metrekarelik bir alanda hafta içi her gün vatandaşlara hizmet verecek.

Halk Mandıra’da üretilen sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünleri daha fazla vatandaşa ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, hedeflerinin Manisa’nın tüm ilçelerinde ve farklı noktalarında yeni mağazalar açarak daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

