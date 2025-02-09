Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, evde bakım hizmetinden yararlanan 74 yaşında Ramize Çakar’ı evinde ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Engelli, yaşlı ve hareket kısıtlaması olan yurttaşlara yönelik sunulan evde bakım hizmetinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Nurcan Zeyrek, “Onların mutluluğu ve huzuru bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yanında olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmet ile de Manisalıların hayatına dokunuyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen evde bakım hizmeti ile yaşlı, engelli ve hareket kısıtlaması olan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de sık sık ekiplerle birlikte Manisalıları ziyaret ediyor. Nurcan Zeyrek, son olarak evde bakım hizmetinden yararlanan 74 yaşındaki Ramize Çakar ve kızı Nilüfer Şenol’u ziyaret etti. Başkan Zeyrek’in selamlarını ileten Nurcan Zeyrek, Ramize Çakar ile yakından ilgilendi.

“DERTLERİNE ORTAK OLMAK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK SORUMLULUK VE EN KIYMETLİ KAZANIM”

Evde bakım hizmetinin yaşlı, engelli ve hareket kısıtlaması olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için büyük önem taşıdığını ifade eden Nurcan Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hedefi sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmek. Evde bakım hizmetiyle de yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırılması amaçlanıyor. Elimden geldiği kadar ziyaretlerde ben de yer almaya çalışıyorum. Her ziyaretimizde görüyoruz ki yalnız olmadıklarını hissettiklerinde gözlerindeki umut yeniden yeşeriyor. Onların hayatına dokunabilmek, dertlerine ortak olmak bizim için en büyük sorumluluk ve en kıymetli kazanım” ifadelerini kullandı.