Türkiye’nin en uzun soluklu şiir etkinliklerinden biri olan Salihli Şiir İkindileri, uzun bir aradan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle yeniden hayat buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi, ilki 1985 yılında düzenlenen ve 2013 yılına kadar kesintisiz olarak edebiyatseverlerle buluşan ‘Salihli Şiir İkindilerini’ yeniden canlandırdı. Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda 51'inci kez gerçekleştirilen Şiir İkindileri’ne yoğun ilgi vardı.

Salonun tamamen dolduğu programa, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile edebiyatseverler katıldı.

Şair ve Yazar Tuğrul Keskin editörlüğünde düzenlenen Salihli Şiir İkindileri’nde edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri şairler Antonis Skiathas, Aydan Yalçın, Claire Lajus, Elçin Sevgi Suçin, Habib Bektaş, Hıdır Işık, Natasha Sardjoska, Oğuz Tümbaş, Seval Arslan, Turgay Kantürk ve Yusuf Çağlar yer aldı. Antonis Skiathas ve Murathan Mungan ise rahatsızlıkları nedeniyle etkinlikte yer alamadı. Etkinlik kapsamında ressam Reyhan Abacıoğlu’nun resim sergisi de sanatseverlerle buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de gönderdikleri mesajla etkinliğe verdikleri desteği ifade etti.

“DİZELERİN BARIŞA, SEVGİYE VE KARDEŞLİĞE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajında, “Bu değerli gelenek, kelimelerle örülmüş duyguların, umutların ve hayallerin bir araya geldiği eşsiz bir buluşmadır. Şairlerimizin yüreğinden süzülen dizelerin ruhumuza işlediği, şiirin insan ruhuna dokunan zarif sesiyle buluşulan bu anlamlı etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dizelerin barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de mesajında “Tüm şairlerimize kalpten başarılar ve 51’inci Şiir İkindileri’nin Salihli’mizde, Manisa’mızda şiir nehirlerinin akmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YILLARCA SEKTEYE UĞRATILDI”

Salihli Şiir İkindileri’nin editörlüğünü yapan Şair ve Yazar Tuğrul Keskin, Salihli’nin, şiir ikindilerini çok özlediğini belirterek, “Yıllar boyunca ne yazık ki sekteye uğratıldı. Sonra bir güzel başkan ve onun yöneticileri Salihli Şiir İkindileri ırmağını yeniden Salihli'den akıttı. Ferdi Zeyrek, Mazlum Nurlu, Ulaş Aydın, var olun. Zafer Keskiner, bu büyük ırmağı 1985 yılında akıtmaya başladı. Umuyoruz ikindilerle başlayan bu sahiplenme süreci ülkemiz için de gerçekleşecek. Zafer Keskiner başlattı, ama Mustafa Uğur Okay Başkanı da anmadan geçmek olmaz. Pek çok dostumuz, Şiir İkindileri’nin bugüne gelmesinde yoğun emek harcadılar” dedi.

“EN ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRASLARINDAN BİRİ OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, salonun girişindeki coşku ve insanların gözlerinde gördüğü heyecana değinerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in selamlarını iletmek istiyorum. Ona, Salihli Şiir İkindileri’nden bahsettiğimde gözleri parladı ve bir an önce ayağa kalkmasını istedi. Çok güzel bir biçimde, 11 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalktı. Kendi adıma çok mutluyum. Benim iki evladım var. Bir oğlum ve bir de kızım. Oğlumun adı Arkadaş. Arkadaş, Zekai’den alıyor adını. Kızımın adı da Asmin. O da adını, Ahmet Telli'nin 'Asmin' şiirinden alıyor. Ben şiir yazamıyorum, ama fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Salihli için Cemal Süreya, ‘Şiirin başkenti’ demiş. Ataol Behramoğlu, Salihli Şiir İkindileri için 'Şiirin Nobeli'dir’ demiş. Bunun arkasında muazzam emek, akıl ve inanç var. O da efsane Başkan Zafer Keskiner ve Şadan Gökovalı'nın emeği ve inancı. Bu noktaya gelmesinde katkısı olan herkese saygılarımı sunuyorum. Salihli Şiir İkindileri durmayacak, devam edecek. Manisa'nın ve Salihli'nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

“TARİHİN, KÜLTÜRÜN, SANATIN BİNLERCE YILLIK MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Kaldığı yerden bir ırmak akıyordu kelimelerden, önüne beton döktüler, sustu. Tam 11 yıl. Hiçliğin ortasında sessizce kurudu. Rüzgarın unuttuğu sokaklar gibi şiirden mahrum kaldı akşam üstleri, ikindiler kimsesizdi” diyerek sözlerine başladı. Nurlu, “Kelimelerin rüzgar olup estiği, mısraların toprağa kök saldığı Salihli’nin kadim topraklarında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sadece bir şiir etkinliği başlatmıyoruz. Tarihin, kültürün, sanatın binlerce yıllık mirasına bir kez daha sahip çıkıyoruz. Salihli, Sardes'in kalbi, bereketin, uygarlığın beşiği. Ama Salihli, sadece Lidya’nın altınlarıyla değil sözüyle sözcüğüyle de zengindir. Bu zenginliğin en parlak yıldızlarından bir tanesi Şiir İkindileri’dir. Bir zamanlar burada ırmak kenarlarında, bağ bozumunda şaraplarını döken, müziğin, tiyatronun ve şiirin tanrısı Dyonisos’a adanan festivaller yapılırdı. O kutlamalarda insanların yüzleri neşeyle barınır, kelimeler kahkahalar ile buluşur, insan olmanın keyfi yaşanırdı. işte biz o geleneği modern zamanlardaki iz düşümüyüz. Salihli Şiir İkindileri, tıpkı antik çağların Dynisos şölenleri gibi, insanı insana, kelimeyi kalbe dokunduran bir sanat bayramıdır” dedi.

“ŞİİRİN OLDUĞU YERDE UMUT, BARIŞ, İNSANLIK VARDIR”

Mazlum Nurlu, “Salihli Şiir İkindileri, sadece yerel bir buluşma değil, Anadolu’dan dünyaya açılan şairlerin, düşünürlerin, sanatseverlerin buluşma noktasıdır. Türkiye’nin dört bir yanından şairler burada ses verdi, ortak bir dil yarattı. Paris’ten, Berlin’den, Atina’dan ve dünyanın birçok yerinden bile şiirin sesi duyuluyorsa o sesin titreşiminde Salihli’nin Şiir İkindileri’nin payı vardır. Biz bu mirası sadece devralmıyoruz, büyütüyor, geleceğe taşıyoruz. Şiirin olduğu yerde umut vardır, barış vardır, insanlık vardır” diye konuştu.

KONUK ŞAİRLER ŞİİRLERİNİ SESLENDİRDİ

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Şiir İkindileri’nde, konuk şairler Aydan Yalçın, Claire Lajus, Elçin Sevgi Suçin, Habib Bektaş, Natasha Sardjoska, Oğuz Tümbaş, Seval Arslan, Hıdır Işık, Turgay Kantürk ve Yusuf Çağlar şiirlerini okudu. Şairler, katılımcılarının büyük beğenisini topladı.

“BENİM İÇİN ŞİİRİN DÜNYASINI TANIMAK, ŞAİRLERİN DÜNYASINI DA TANIMAKTI”

Etkinlik kapsamında ‘Dionysos Sanata Emek Ödülü’ verilen Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü de Tuğrul Keskin ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Üzümcü, konservatuarda oyunculuk bölümünde okurken şiir akşamları düzenlediğini anlatarak, “Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın, içinde sadece halı olan salonunda oturup o kadar geçim zorluğu içinde yaşayan üniversite öğrencileri olarak, gecemiz gündüzümüz hep şiirdi. Biz şairlerin içine doğmuştuk. Fark edememiştik. Onların sözünün kıymetini fark edebilmek için okulda birbirimize onların sözlerini söyledik. Benim için sadece şiirin dünyasını tanımak değil, şairlerin de dünyasını tanımaktı. Sonra sonra fark etmeye başladım. Hayatında her zaman sanatı hep bulundurmuş birisi olarak, şiirin içine girdiğimde fark ettim şiiri ne kadar ıskalamış olduğumu. Genellikle şiiri dinliyoruz, beğeniyoruz. Arkadaş sohbetlerinde, dost masalarında okuduğumuz şiirler var. Bizim bir parçamız gibi. Fakat şiirin dünyasına girdiğinizde karşınıza çıkan her bir kelimenin şairin hayatında neye denk düştüğünü bilmek, ister istemez sizi bir süre sonra küçük bir araştırmacı haline getiriyor. O kadar mutluyum ki. Bu kadar sevdiğim bir şeyin başat olduğu bir coğrafyada yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Levent Üzümcü, söyleşinin sonunda Didem Malak’ın ‘Büyümüş Çocuk’ şiiri ile Murathan Mungan’ın ‘Bilardo Topları’ şiirini okudu.

MUNGAN VE ÜZÜMCÜ'YE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Etkinlikte ödül töreni de gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda Türk edebiyatına damga vurmuş Fazıl Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, Cemal Süreyya, Ataol Behramoğlu, İlhan Berk, Salah Birsel ve Sunay Akın'ın aralarında yer aldığı usta isimlerin aldığı ‘Dionysos Şiir Ödülü’ Yazar ve Şair Murathan Mungan’a verildi. Rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan Mungan’ın, ödülünü, Cihan Metin teslim aldı. Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü’ye ise ‘Dionysos Sanata Emek Ödülü’ verildi. Etkinlikte öğrenci Zehra Eylül Kasar da şiir okudu. Kasar'ın okuduğu şiir, katılımcılardan büyük alkış aldı.

‘ŞİİR İÇİ ŞARKILAR’ SESLENDİRİLDİ

51'inci kez gerçekleştirilen Salihli Şiir İkindileri’nde, Müzisyen Haluk Çetin ise ‘Şiir İçi Şarkılar’ temalı özel bir konser verdi. Şarkıları salonda bulunan katılımcılar ile birlikte seslendiren Çetin, büyük alkış aldı.