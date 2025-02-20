Türkiye'nin en eski tarihi ve kültürel değerlerinden olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 485. yılı için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan yeni logo halkın oylarıyla belirlendi.MANİSA (İGFA) - Manisalılar, beğendikleri logoyu seçerek oy kullanıp UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde de yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin yeni logosunu belirledi.

Oyların yaklaşık yüzde 26,77’sini alan iki numaralı tasarım en beğenilen logo oldu. Ankete katılanların yüzde 21,56’sı beş numaralı, yüzde 20,61’i üç numaralı, yüzde 16,27’si bir, yüzde 14,79’u da dört numaralı tasarım için oy kullandı.

Halkın oylarıyla seçilen iki numaralı logo, Festival’in tanıtım materyallerinde kullanılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayarak, festivalinin yeni logosunu belirlerken de Manisalıların görüşünü aldıklarını belirterek, düzenledikleri anketle 5 farklı logo tasarımı için halkın tercihini sorduklarını kaydetti. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür eden Başkan Zeyrek, birlikte karar almaya, Manisa’yı ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini kaydetti.