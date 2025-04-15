Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu yıl 485’incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin programını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin programını açıkladı.

Basın toplantısına başkanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Daire Başkanları ve belediye bürokratları da katıldı.

UNESCO’nun İnsanlığının Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan, ülkemizin köklü mirası Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 22 Nisan’da başlayacağını duyuran Başkan Zeyrek, “Valimizin koordinasyonunda da ve onaylarıyla Şehzadeler, Yunusemre belediyelerimiz, Mesir Derneği’miz ve ilgili tüm kurumların katkılarıyla yepyeni bir görüntüyle karışınızda olacağız. Logomuzu yeniledik, içeriğimizi hem çeşitlendirdik hem de zenginleştirdik. Dolayısıyla adına da ‘Dolu Dolu Festival’ dedik. Beş başlıkta festival programı hazırladık. Bu başlıklar; Kültür ve Sanat Dolu Festival, Şifa Dolu Festival, Lezzet Dolu Festival, Eğlence Dolu Festival ve son olarak Enerji Dolu Festival olacak” dedi.

SILA, CAN BONOMO VE KENAN DOĞULU KONSERLERİ İLE FESTİVAL RENKLENECEK

Festivalin 22 Nisan Pazartesi akşamı 20.30’da Hakkı İplikçi Parkı’dan Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak Hoş Geldin Mesir kortejiyle başlayacağını söyleyen Başkan Zeyrek, “Yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin eşlik edeceği kortejimizin ardından, sevilen sanatçımız Sıla, Manisalılarla unutulmaz bir halk konseri gerçekleştirecek. Festivalimizin açılışını sevgili Sıla ile yaparken kapanışını ise Kenan Doğulu gerçekleştirecek. Sevilen sanatçı Can Bonomo ise 25 Nisan Cuma günü bizlerle olacak. Ayrıca 24 Nisan’da konuk ülkelerin dansçıları Halk Dansları Gala Gecesiyle sahne alacak, ardından ünlü radyocu ve DJ sevgili Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası etkinliği, festivalimize renk katacak” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER KONUK OLACAK

“Sadece konserlerle değil, birbirinden değerli sanatçılarla festivalimizin adını tüm yurtta ve uluslararası alanda duyurmayı hedefliyoruz” diyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil, ‘Bir Müzeye Doğru’ adlı özel sergisiyle Manisalı sanatseverlerle buluşacak.

Ayrıca Netflix ile birlikte Devrim Erbil’in hayatının anlatıldığı Devrim belgeselinin gösterimini de Manisa’da yapacağız. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘Manisa’nın Mesir Tarihi’ başlıklı söyleşisiyle, polisiye edebiyatın güçlü kalemi Ahmet Ümit ise yazar Tuğrul Keskin’in moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Yine Tarihçi Emrah Safa Gürkan, ünlü yönetmen Ezel Akay ile birlikte ‘Tarihin Geleceği ve Geleceğin Tarihi’ söyleşisiyle festivalimizde yer alacak. 23 Nisan’da ise Yazar Sinan Meydan, ‘Çocuklarla Atatürk’ün Yolunda’ söyleşisiyle gençlerle bir araya gelecek” şeklinde konuştu.

“8 TON MESİR SAÇILACAK”

Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da bu yıl 8 ton mesir macununun halka saçılacağının bilgisini verirken “Bu hafta bunu tamamlamış oluruz. Polisler ve zabıtalar eşliğinde saçım zamanında biz mesir macunlarını teslim etmiş oluyoruz. Mesir macunun simgesi olan 41 çeşit baharatı kullanıyoruz. Tarım Bakanlığı tarafından bize bilgilendirmeler yapılıyor, o bilgilendirmeler eşliğinde mesir macunlarımızı hazırlıyoruz. Baharatların üretimi için de belediyemiz ile çalışmalarımız mevcut” dedi.