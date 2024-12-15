Koro Kültürü Derneği ile Safranbolu Belediyesi, çok sesli koro müziğinin yaygınlaştırılması ve ülkemizdeki koro kültürünün geliştirilmesi amacıyla Korolar Maratonu festivalini düzenliyor. Festivalde Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu da seslendirdiği eserlerle kenti başarıyla temsil etti.MANİSA (İGFA) - Koro Kültürü Derneği ile Safranbolu Belediyesi işbirliğinde kentin Unesco Dünya Miras Listesi’ne dahil olmasının 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla planlanan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Korolar Maratonu festivali yapılıyor. Korolar Maratonu, 14-15 Aralık tarihlerinde 6 şehirden 21 koronun katılımıyla gerçekleşiyor.

İki gün süren festival kapsamında koro konserlerinin yanı sıra söyleşiler de düzenleniyor. Etkinlikler, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuvarı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çok Sesli Gençlik Korosu da festivalde sahne alarak Manisa’yı başarıyla temsil etti. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, Yiğit Selim Küçükgöz’ün piyano eşliğinde seslendirdiği eserlerle dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.