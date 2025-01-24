Üç etap olarak projelendirilen Malatya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi bugün hizmete alındı. Malatya Çevre Yolu kapsamında 38,2 kilometrenin tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Video konferans yöntemi ile Malatya Çevre Yolu 2. Kesim açılış alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederek, “Yol medeniyettir.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla kurdeleyi keserek yolun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı Ayrımı-Hekimhan Ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ Bağlantı Yolu’nu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açmıştık. Çevre yolunu 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü arasındaki kesimini de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Elazığ Malatya-Ayrımı ve Pütürge Kavşağında son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. Erdoğan, “Bunun dışında çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Malatya’nın ulaşım altyapısı hakkında da bilgi vererek, “2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz onu yaklaşık 15 kat artırarak 450 kilometrelere çıkardık. Yine Karayollarının sorumluluğunda sıcak asfalt yoktu, onu da aşağı yukarı 350 kilometreye çıkardık. Malatya'ya ne lazımsa biz onu yapma gayreti içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.